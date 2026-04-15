Ветеринар Давиденко посоветовала обрабатывать собак от клещей в марте-апреле

Теплая погода увеличивает риски для здоровья питомцев, поэтому важно знать, как правильно подготовить их к теплому сезону. Ветеринарный врач Анастасия Давиденко поделилась советами по профилактике заболеваний и травм, сообщил sb.by .

По словам медика, после схода снега на улицах появляется много мусора и битого стекла, что увеличивает вероятность травм. В городских условиях рекомендуется выгуливать собаку только на поводке и, по возможности, использовать намордник.

Специалист также напомнила, что с первыми теплыми днями активизируются клещи. Обработку от наружных паразитов начинают уже в марте-апреле. Препараты от гельминтов взрослым собакам дают четыре раза в год. Эти процедуры не связаны между собой, поэтому их можно проводить в один день, если животное здорово, добавил peterburg2.ru.