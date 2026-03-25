Ветеринар Богданова рассказала, что кошка может отказываться от еды из-за инфекции или стресса

Потеря аппетита у кошек может указывать на проблемы со здоровьем, стресс или изменения в рационе. Об этом рассказала «Известиям» ветеринарный врач AlphaPet Дарья Богданова.

По словам эксперта, отказ от еды часто является симптомом, а не капризом. Кошки могут скрывать боль, поэтому потеря аппетита — один из немногих заметных признаков проблем. Причинами могут быть болевые ощущения, интоксикация или инфекционные заболевания. Например, снижение аппетита наблюдается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек или при вирусных инфекциях.

«Если кошка не ест более 24 часов или отказ сопровождается вялостью, рвотой, диареей — не экспериментируйте с едой, не ждите, а лучше сразу запишитесь к врачу», — заявила врач.

Ветеринар проведет обследование и при необходимости назначит диагностику (анализы, УЗИ и т. д.). Еще одной распространенной причиной является стресс. Кошки чувствительны к изменениям в окружающей среде, и любые нарушения привычного уклада могут повлиять на их пищевое поведение. Среди таких факторов — перестановка мебели, смена места для кормления, появление новых животных или шум.

Эксперт отметила, что при отсутствии медицинских причин владельцам стоит проверить свежесть корма, обеспечить питомцу спокойную обстановку и соблюдать режим кормления. Не рекомендуется постоянно менять рацион в попытке угодить животному.