Ветеринар Богданова призвала не игнорировать лишний вес у питомцев

С приходом весны многие владельцы отмечают, что их кошки и собаки набрали вес за зиму. Ожирение у животных — это серьезная проблема, которая может вызвать различные заболевания, сообщила ветеринарный врач Дарья Богданова в беседе с Life.ru .

По ее словам, ожирение у питомцев увеличивает риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые нарушения и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому важно не откладывать решение этой проблемы.

Специалист посоветовала регулярно показывать животное врачу и следить за его состоянием, а также взвешивать питомца примерно раз в неделю в одинаковых условиях. При избыточном весе стоит ориентироваться на плавное снижение массы тела — около 1–2% в неделю.