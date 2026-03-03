Ветеринар Блюменкранц предупредил, что лилии могут вызвать острую почечную недостаточность у кошек

Кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил, что многие популярные цветы токсичны для кошек.

Наиболее опасными считаются лилии. Они могут вызвать острую почечную недостаточность. Тюльпаны и гиацинты способны спровоцировать рвоту, диарею и угнетение. Особенно опасны луковицы нарциссов и сок растений.

Также опасность представляют хризантемы и альстромерии, которые могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции. Даже розы могут стать проблемой из-за шипов и химической обработки при выращивании.

Если в доме живет кошка, лучше отдавать предпочтение безопасным альтернативам: орхидеям (фаленопсисам), герберам, эустоме, подсолнухам или декоративной зелени без токсичных примесей. Кроме того, стоит учитывать, что упаковочная пленка, ленты и декоративные элементы букета могут быть не менее опасны, чем сами растения.