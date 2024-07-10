Ветеринар Аверина предостерегла от бритья собак в жару
Ветеринар из Европейского ветеринарного центра EVC, Ольга Аверина, предупредила о рисках бритья собак в летнюю жару. Об этом сообщило РИАМО.
По ее словам, шерсть является естественным барьером, предохраняющим животных от перегрева и ультрафиолетового излучения.
«Можно использовать специальные охлаждающие попоны. Достаточно тех, которые закрывают грудной отсек. Перед применением попону нужно смочить в прохладной воде», — отметила ветеринар.
Для обеспечения комфорта животных в жаркие дни Аверина рекомендовала использовать специальные охлаждающие попоны или слегка влажные прохладные полотенца и простыни.
Она также подчеркнула важность контроля за климатом в помещении и предостерегла от опасности обливания собак холодной водой. Последнее может спровоцировать гипотермию.