Ветеринар Аверина предостерегла от бритья собак в жару

Ветеринар из Европейского ветеринарного центра EVC, Ольга Аверина, предупредила о рисках бритья собак в летнюю жару. Об этом сообщило РИАМО.

По ее словам, шерсть является естественным барьером, предохраняющим животных от перегрева и ультрафиолетового излучения.

«Можно использовать специальные охлаждающие попоны. Достаточно тех, которые закрывают грудной отсек. Перед применением попону нужно смочить в прохладной воде», — отметила ветеринар.

Для обеспечения комфорта животных в жаркие дни Аверина рекомендовала использовать специальные охлаждающие попоны или слегка влажные прохладные полотенца и простыни.

Она также подчеркнула важность контроля за климатом в помещении и предостерегла от опасности обливания собак холодной водой. Последнее может спровоцировать гипотермию.

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