Ветеринар Алешина: зимой маленьких и пожилых собак нужно одевать в комбинезон или попону с утеплителем

Щенки, а также маленькие и пожилые собаки особенно восприимчивы к холодам. Как правильно составить зимний гардероб для питомца, рассказала заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, одежда должна соответствовать размеру и погодным условиям. Ботиночки подбираются индивидуально.
«На осень достаточно непромокаемого комбинезона или попоны, зимой — комбинезона или попоны с утеплителем», — отметила эксперт.
Некоторым декоративным породам, добавила врач, стоит приобрести шапочки для защиты ушей. Алешина рекомендовала примерять вещи перед покупкой.
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