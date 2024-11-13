Ветеринар Алешина: зимой маленьких и пожилых собак нужно одевать в комбинезон или попону с утеплителем

Щенки, а также маленькие и пожилые собаки особенно восприимчивы к холодам. Как правильно составить зимний гардероб для питомца, рассказала заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, одежда должна соответствовать размеру и погодным условиям. Ботиночки подбираются индивидуально.

«На осень достаточно непромокаемого комбинезона или попоны, зимой — комбинезона или попоны с утеплителем», — отметила эксперт.

Некоторым декоративным породам, добавила врач, стоит приобрести шапочки для защиты ушей. Алешина рекомендовала примерять вещи перед покупкой.

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