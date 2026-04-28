Ветеринар Алешина рассказала об опасности апрельского похолодания для собак

Заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина предупредила в беседе с «Москвой 24» о рисках для здоровья собак в ветреную и снежную погоду весной. Резкие перепады температуры могут негативно сказаться на самочувствии животных, особенно у метеозависимых питомцев.

По словам специалиста, комплекс факторов, таких как влажность, холод и сильный ветер, создает опасную ситуацию. Даже собаки с густым подшерстком рискуют простудиться, если шерсть намокнет.

Особенно уязвимы короткошерстные породы, такие как левретка, уиппет, английская борзая и той-терьер, а также собаки с хроническими заболеваниями. Ветеринар рекомендовала утеплять таких животных перед прогулкой и использовать дождевики.

Алешина посоветовала ограничивать прогулки до 10 минут и тщательно вытирать лапы и шерсть собак после возвращения домой. Это поможет предотвратить переохлаждение и болезни.