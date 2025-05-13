Ветеринар Алешина: чихуахуа и йоркширские терьеры — лучшие собаки для квартиры

Маленькие породы собак, такие как чихуахуа и йоркширский терьер, наиболее подходят для содержания в квартире. Об этом сообщила заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина в разговоре с «Москвой 24» .

Специалист подчеркнула, что эти породы идеально подходят городским жителям, которые много работают и не могут уделять много времени прогулкам. Чихуахуа и йоркширских терьеров можно приучить к пеленке и обеспечить игрушками, так что они прекрасно будут чувствовать себя дома в ожидании хозяина.

А вот пекинесов тоже можно выводить на улицу редко, но они требуют сложного ухода из-за богатой шерсти. Такс же не стоит заводить занятым людям. Они очень активны, им нужны пробежки и рытье земли, а еще они склонны лаять дома на каждый звук.

Эксперт напомнила, что щенки любой породы более активны и требуют больше внимания, но с возрастом многие собаки успокаиваются и начинают больше отдыхать. Алешина также отметила важность социализации собаки. Даже самые маленькие породы нуждаются в прогулках для общения и изучения окружающего мира.