Ветериар Латынина рассказала, что подаренных Путину собак породы пхунсан разводят только в Северной Корее

Во время визита Владимира Путина в Северную Корею Ким Чен Ын подарил ему двух собак породу пхунсан. Об этих животных сайту телеканала «Звезда» рассказала доцент кафедры ветеринарной медицины РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Евгения Латынина.

По ее словам, эту породу разводят только в Северной Корее, поэтому она очень редкая. Однако в свете последних событий может получить популярность.

«Порода пхунсан, как и другие породы собак, также имеет тенденцию к разведению в России», — отметила эксперт.

Она добавила, что породу отличает устойчивость к холодам, большая выносливость и крепкий иммунитет. Три собаки пхунсан могут поймать тигра.