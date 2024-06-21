Ветериар Латынина рассказала, что подаренных Путину собак породы пхунсан разводят только в Северной Корее

Во время визита Владимира Путина в Северную Корею Ким Чен Ын подарил ему двух собак породу пхунсан. Об этих животных сайту телеканала «Звезда» рассказала доцент кафедры ветеринарной медицины РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Евгения Латынина.

По ее словам, эту породу разводят только в Северной Корее, поэтому она очень редкая. Однако в свете последних событий может получить популярность.

«Порода пхунсан, как и другие породы собак, также имеет тенденцию к разведению в России», — отметила эксперт.

Она добавила, что породу отличает устойчивость к холодам, большая выносливость и крепкий иммунитет. Три собаки пхунсан могут поймать тигра.

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