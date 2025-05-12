Ветераны Сестрорецкого завода воздали дань уважения героям ВОВ возле памятной стелы

Ветеранская встреча состоялась у стелы, посвященной памяти сотрудников Сестрорецкого инструментального завода. Ветераны, дети войны и городские власти почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Участники мероприятия выразили благодарность руководству предприятия за возможность собраться вновь на священном месте. Обсудив историю легендарного завода, основанного Петром I, и вспомнив военные испытания, собравшиеся отметили важность сохранения исторической памяти и наследия предприятия.

Сегодня, несмотря на закрытость территории, владельцы планируют открытие пространства для горожан, создание общественного центра с музеем и кафе. Собравшиеся ветераны подчеркнули необходимость бережного отношения к архитектурному наследию завода, предлагая пример удачной реставрации общественных пространств Санкт-Петербурга. Старожилы высказали надежду, что новая концепция развития территории сможет объединить прошлое и будущее города.