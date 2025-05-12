Ветераны Сестрорецкого завода воздали дань уважения героям ВОВ возле памятной стелы
Ветеранская встреча состоялась у стелы, посвященной памяти сотрудников Сестрорецкого инструментального завода. Ветераны, дети войны и городские власти почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны, сообщила газета «Петербургский дневник».
Участники мероприятия выразили благодарность руководству предприятия за возможность собраться вновь на священном месте. Обсудив историю легендарного завода, основанного Петром I, и вспомнив военные испытания, собравшиеся отметили важность сохранения исторической памяти и наследия предприятия.
Сегодня, несмотря на закрытость территории, владельцы планируют открытие пространства для горожан, создание общественного центра с музеем и кафе. Собравшиеся ветераны подчеркнули необходимость бережного отношения к архитектурному наследию завода, предлагая пример удачной реставрации общественных пространств Санкт-Петербурга. Старожилы высказали надежду, что новая концепция развития территории сможет объединить прошлое и будущее города.