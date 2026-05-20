Ветеран ВОВ Суворов признал, что герой картины «Минск 3 июля 44-го» действительно похож на него

Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Суворов отметил 100-летний юбилей. Предполагается, что именно он стал прототипом героя на знаменитой картине «Минск 3 июля 44-го», которая находится в постоянной экспозиции Национального художественного музея Белоруссии, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

К юбилею были выпущены мемуары военного. На обложке книги изображена полотна. Ветеран вспомнил, как одним из первых ворвался на своем мотоцикле в город.

«На полной скорости разведчик рядом с пулеметом, сзади партизан. Немцы уже были парализованы и бежали, а мы им вдогонку из пулемета стреляли. Народ вышел нарядный. Мы грязные. Несут полотенца, тазики, обнимают. Верили, что мы придем», — поделился бывший солдат.

Суворов признал, что герой картины действительно похож на него, однако утверждать правдивость предположения не стал.