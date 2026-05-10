Ветеран ВОВ Семенов раскрыл содержание переданного им Путину письма

Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов поблагодарил президента России Владимира Путина за развитие страны и обеспечение армии. Об этом он рассказал «Известиям» , раскрыв содержание переданного главе государства письме.

Семенов передал Путину конверт на трибуне парада ко Дню Победы в Москве. Глава государства перед его началом пообщался с ветеранами, которые вместе с ним сидели на центральной трибуне.

По словам ветерана, он пока еще не знает, прочитал ли Путин его письмо. Он признался, что хотел передать российскому лидеру слова благодарности и низкий поклон за то, что тот делает.

«Он держит страну как следует. Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается. Страна развивается», — сказал ветеран.

Семенов оказался самым старшим из участников Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы в Москве. В этом году он отпразднует свое 103-летие. В годы войны он сражался в составе 62-й армии на Сталинградском фронте, дважды был ранен. Великую Победу встретил уже в Германии, а потом освобождал Польшу. Он остался одним из последних воинов 62-й армии, отстоявшей Сталинград.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Устинов рассказал, что встретил День Победы в немецком городе Инстерборг (Черняховск).