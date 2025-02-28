Ветеран ВОВ Караваев назвал маршала Рокоссовского открытым человеком

Участник Великой Отечественной войны Виктор Караваев поделился воспоминаниями о знакомстве с маршалом Константином Рокоссовским в беседе с телеканалом «Звезда» .

В то время военачальник возглавлял 2-й Белорусский фронт. По словам ветерана, он сильно переживал перед встречей, но полководец оказался открытым и дружелюбным человеком.

«Приехал открытый такой, братцы даже называл. Он сказал: „Братцы, будем воевать“. Прошелся, поздоровался, а потом подошел и руку пожал», — вспоминает фронтовик.

Караваев рассказал, что в военное время служил разведчиком: засекал немецких радистов, по которым затем работала артиллерия. Однако враг был не только на передовой. Один из сослуживцев предал товарищей и стал работать на немцев в тылу. Впрочем, вычислить его удалось довольно быстро.

Телеканал «Звезда» запустил обратный отсчет до юбилея — 80-летия со Дня Победы. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны делятся историями о подвигах и событиях военного времени.