Ветеран ВОВ Александр Самарин умер в Дзержинске в 104 года

Стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны Александра Самарина. Печальную новость сообщил сайт АИ «Время Н» со ссылкой на председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

По его информации, Самарин ушел из жизни в Дзержинске в возрасте 104-х лет. Сведений о месте и дате прощания с ветераном нет.

Известно, что на фронте Александр Самарин командовал танком Т-34. Он принимал участие в боевых действиях под Ярцево и Смоленском.

В одном из сражений получил тяжелое ранение. Находясь в запасе, Самарин продолжил помогать армии, обучая водителей-механиков танков.