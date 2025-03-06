Ветеран СВО призналась Путину, как получила самый красивый букет белых роз

Ветеран спецоперации, военный медик Зоя Степанова рассказала президенту России Владимиру Путину историю, как в преддверии 8 марта во время участия в спецоперации получила самый красивый букет цветов. Глава государства в четверг, провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества», сообщило РИА «Новости» .

Степанова пояснила, что на передовой из-за удара дрона двое молодых бойцов получили тяжелые ранения. Солдат максимально быстро эвакуировали в близлежащий в госпиталь.

«На следующий день вечером стучатся в дверь, блиндаж открываем, а там розы. Мы так удивились, это, оказывается, приехал командир раненых бойцов лично благодарить нас за жизнь своих ребят», — поделилась ветеран СВО.

«Спасибо за мальчишек», — резюмировал президент.

Путин на встрече также поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции.