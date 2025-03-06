Ветеран СВО призналась Путину, как получила самый красивый букет белых роз
Военный медик Степанова рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз
Ветеран спецоперации, военный медик Зоя Степанова рассказала президенту России Владимиру Путину историю, как в преддверии 8 марта во время участия в спецоперации получила самый красивый букет цветов. Глава государства в четверг, провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества», сообщило РИА «Новости».
Степанова пояснила, что на передовой из-за удара дрона двое молодых бойцов получили тяжелые ранения. Солдат максимально быстро эвакуировали в близлежащий в госпиталь.
«На следующий день вечером стучатся в дверь, блиндаж открываем, а там розы. Мы так удивились, это, оказывается, приехал командир раненых бойцов лично благодарить нас за жизнь своих ребят», — поделилась ветеран СВО.
«Спасибо за мальчишек», — резюмировал президент.
Путин на встрече также поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции.