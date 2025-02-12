Ветеран СВО Афанасьев рассказал, что открытка от школьницы стала для него знаком

Дети из различных регионов России пытаются поддержать российских военнослужащих, отправляя им письма и рисунки. Life рассказал одну из таких историй. Она связана с ветераном СВО Дмитрием Афанасьевым.

По словам бойца, его роте, состоящей из более чем 100 человек, пришли посылки из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других населенных пунктов. Афанасьеву же досталась открытка из родной Калужской области.

«Это был знак, символ. Было очень приятно», — признался ветеран.

Он рассказал, что после возвращения домой ему удалось встретиться с автором трогательного рисунка — учащейся первого класса. Как отметил Афанасьев, письма от детей действительно помогают солдатам заряжаться на победу.