Ветеран СВО Афанасьев рассказал, что открытка от школьницы стала для него знаком
Дети из различных регионов России пытаются поддержать российских военнослужащих, отправляя им письма и рисунки. Life рассказал одну из таких историй. Она связана с ветераном СВО Дмитрием Афанасьевым.
По словам бойца, его роте, состоящей из более чем 100 человек, пришли посылки из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других населенных пунктов. Афанасьеву же досталась открытка из родной Калужской области.
«Это был знак, символ. Было очень приятно», — признался ветеран.
Он рассказал, что после возвращения домой ему удалось встретиться с автором трогательного рисунка — учащейся первого класса. Как отметил Афанасьев, письма от детей действительно помогают солдатам заряжаться на победу.