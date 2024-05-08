Ветеран Метальникова рассказала, как спасала красноармейцев под обстрелом во время ВОВ | 360°

08 мая 2024, 17:55
Ветеран Метальникова рассказала, как спасала красноармейцев под обстрелом во время ВОВ
Вера Ивановна Метальникова недавно отметила свой 100-летний юбилей. В беседе со «Звездой» она рассказала, как спасала красноармейцев под обстрелом.
Вражеский танк поджидал машину по пути в другой населенный пункт. Снаряд попал в водителя, Вера Ивановна самостоятельно оттащила его в безопасное место и отвезла в госпиталь.
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Ветеран вспомнила еще и свою работу в конно-санитарной роте, где она также спасала раненых солдат.
Отмечается, что Метальникова ушла добровольцем на фронт в 1942 году. В тот момент ей было всего 18 лет.
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ВОВ
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