Ветеран группы антитеррора «Альфа» Попов призвал выдавать ЧОПам в школах и вузах лицензии на спецсредства

Ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в беседе с радио Sputnik высказался о необходимости внесения поправок в существующее законодательство, регулирующее полномочия сотрудников частных охранных агентств. Он подчеркнул, что действующие правила недостаточны для обеспечения надлежащего уровня безопасности и защиты персонала в школах и вузах.

По мнению Попова, разрешение использования перцовых баллончиков в качестве инструмента самозащиты позволит значительно повысить эффективность охраны и снизит риски травматизма как для сотрудников, так и для посетителей защищаемых объектов. В дополнение к этому он рекомендовал усовершенствовать систему выдачи разрешений на использование специальных средств, сделав ее более прозрачной и доступной.

Опыт применения перцовых баллончиков в частной охранной деятельности уже имеется в ряде других стран, что подтверждает целесообразность внедрения аналогичных мер в России. Попов выразил надежду, что законодатели учтут его рекомендации и внесут соответствующие изменения в правовые акты, регулирующие деятельность частных охранных предприятий.