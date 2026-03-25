Ветеран горьковского телевидения Дроздова назвала 60-е годы эпохой открытий

Член Союза журналистов России и лауреат премии Нижнего Новгорода Наталья Дроздова поделилась воспоминаниями о своем творческом пути. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Ветеран горьковского телевидения рассказала, что ее поколение было самым счастливым.

«15 лет прошло после войны, оттепель, открыты засекреченные архивы. Мы знакомились с поэзией Серебряного века. Поднимали голову к небу и слушали сигналы первого спутника», — рассказала Дроздова.

Дроздова назвала 60-е годы эпохой открытий, напомнив, что именно 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.