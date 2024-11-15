Ветер и дожди накроют Калининградскую область в выходные

Администраторы группы «Погода и метеоявления в Калининградской области» составили прогноз на предстоящие выходные. Регион накроют дожди и ветер, сообщило « АБН24 ».

Так, в субботу, 16 ноября, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +10 градусов, ночью — до +6 градусов.

Днем в воскресенье, 17 ноября, ожидается до +9 градусов. Местных жителей предупредили об облачной погоде с прояснениями. Кроме того, вероятность выпадения осадков сохранится.