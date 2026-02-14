Vesperfin: автоперевод фиксированной суммы поможет накопить деньги на черный день

В условиях современной экономической ситуации многие россияне стремятся обеспечить финансовую стабильность. Как накопить деньги на черный день, рассказал дзен-канал Vesperfin: личные финансы, трейдинг, инвестиции .

Первым и самым важным шагом является расчет суммы, которую человек может откладывать ежемесячно. Далее следует выбрать инструмент для накоплений. Для начинающих инвесторов лучше всего подойдут накопительные счета.

Следующий этап — автоматизация процесса. Стоит настроить в банковском приложении автоперевод фиксированной суммы или выбранного процента от дохода.

Помимо оптимизации расходов, стоит задуматься об увеличении доходов. Можно монетизировать хобби, продавать ненужные вещи или выполнять разовые подработки, добавил «7Дней.ru».