В Заксобрании Петербурга сообщили, что весеннее оформление улиц города будет отражать тематику Года единства народов

В этом году в Петербурге весна обещает быть особенно красивой, ведь город заранее позаботился о подготовке тысяч новых растений. Весеннее оформление улиц будет отражать тематику объявленного президентом России Года единства народов, написал сайт vecherka-spb.ru .

Депутат Законодательного Собрания Антон Соловьев отметил, что Петербург каждую весну и лето обретает эффектное цветочное оформление. Он выразил уверенность в том, что все будет исполнено со вкусом.

«Мне нравится, что работники садово-парковых хозяйств не боятся новых и нетривиальных решений в городском озеленении. Возможно, в Год единства народов появятся саженцы со всех уголков нашей страны. В одном уверен точно: все будет исполнено со вкусом», — сказал собеседник.