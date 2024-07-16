Верующим рассказали о правильном «побивании» жены

Имам Тимур Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену

Фото: Freepik

Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев объяснил верующим, как правильно «побивать» жен с исламской точки зрения. Фрагмент его выступления опубликовало издание «Татар-информ».

По словам Камаева, целью «побивания» должно быть не причинение женщине физической боли, а указание на ее неправильное поведение. В мусульманской среде для этого можно использовать мисвак — палочку для чистки зубов.

Также, если мужчина замахнулся на жену, то он не должен задействовать плечевой сустав. На вопрос о допустимости бить супругу за употребление алкоголя или измену Камаев ответил, что «надо задуматься, стоит ли жить с такой женой». Ведь при таких обстоятельствах «удары не помогут».

Ранее актер Марат Башаров попросил прощения у бывших жен Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой за избиения. Он отметил, что из-за скандалов его лишили съемок в кино. Также Башаров заверил, что встал на путь исправления.

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