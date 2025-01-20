VEROL: 64% россиян назвали хороший свет главным фактором комфорта на рабочем месте

Обустройство рабочего пространства напрямую влияет на продуктивность. Об этом пишет сайт RuNews24.ru со ссылкой на исследование компании VEROL.

Так, хорошее освещение оказалось ключевым фактором для 64% опрошенных. Мотивирующие цитаты и спокойная музыка — важными элементами для 18%.

Также респонденты отметили, что придают большое значение тишине (16%) и минимализму на рабочем столе (15%). Комнатные растения и игрушки-антистресс тоже способствуют улучшению настроения и концентрации для 6% от общего числа участников опроса.