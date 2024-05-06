Вернуть с процентами. Найден способ наказывать нерадивых получателей маткапитала | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 15:07 Вернуть с процентами. Найден способ наказывать нерадивых получателей маткапитала Бессараб назвала способ воздействия при корыстном использовании маткапитала РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии 360.ru поддержала эту инициативу, отметив, что для тех, кто использует маткапитал в корыстных целях, можно предусмотреть штрафные санкции.

Согласно федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», если родители не оформляют ипотеку, то использовать маткапитал на покупку жилья можно только по достижении ребенком трехлетнего возраста,

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По словам Бессараб, законотворцы исходили из того, что мать должна не только родить, но и воспитывать своего ребенка. Она предположила, что в случае принятия поправок злоупотреблений со стороны семей будет не так много.

«То есть когда ребенка рожают только с целью получить материнский капитал, а потом отказываются от него. Но при нынешнем уровне технологий государство может отследить эту ситуацию и потребовать вернуть деньги, например, с процентами», — предположила депутат.

Собеседница 360.ru выразила надежду, что Госдума поддержит поправки, поскольку это очень помогло бы молодым семьям. Родителям с детьми важно иметь отдельное жилье, подытожила она.

Ранее Бессараб рассказала, что в Госдуме предложили тратить средства маткапитала на покупку российского минивэна для больших семей.