Верховный суд запретил конфисковывать автомобиль из-за неумения водить

Отсутствие у собственника автомобиля навыков вождения не является основанием для лишения его права владения транспортом и конфискации. Такое решение вынес Верховный суд, сообщило РАПСИ .

Высшая инстанция рассмотрела дело о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автоледи назначили 260 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля, однако владельцем машины являлась мать осужденной, которая не имела водительского удостоверения.

Право собственности дочери она не передавала, в полис ОСАГО данные владелицы автомобиля не вносили.

Верховный суд решил, что передача автомобиля в эксплуатацию родственникам не является основанием для конфискации транспорта, так как это не предусмотрено законом.

С 2022 года в России действует норма о конфискации автомобиля у собственника за повторную езду в нетрезвом виде. Автоэксперт Владимир Сажин отмечал, что в этом законе много спорных моментов.