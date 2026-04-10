Верховный суд запретил конфисковывать автомобиль из-за неумения водить
Отсутствие у собственника автомобиля навыков вождения не является основанием для лишения его права владения транспортом и конфискации. Такое решение вынес Верховный суд, сообщило РАПСИ.
Высшая инстанция рассмотрела дело о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автоледи назначили 260 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля, однако владельцем машины являлась мать осужденной, которая не имела водительского удостоверения.
Право собственности дочери она не передавала, в полис ОСАГО данные владелицы автомобиля не вносили.
Верховный суд решил, что передача автомобиля в эксплуатацию родственникам не является основанием для конфискации транспорта, так как это не предусмотрено законом.
С 2022 года в России действует норма о конфискации автомобиля у собственника за повторную езду в нетрезвом виде. Автоэксперт Владимир Сажин отмечал, что в этом законе много спорных моментов.