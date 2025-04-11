Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки

Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой

Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам.

Суд рассмотрел дело жителя Москвы, с которым банк «Русский стандарт» связался для предложения оформить кредит, хотя абонент не являлся клиентом микроорганизации.

Мужчина направил «Русскому стандарту» письменную претензию с просьбой прекратить звонить, однако звонки продолжились.

«Распространение рекламы допускается при предварительном согласии адресата или абонента на ее получение. Рекламораспространитель обязан прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к с требованием», — говорится в решении инстанции.

Истец обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред в размере пяти тысяч рублей.

Ранее должностное лицо АО «Почта Банк» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе.