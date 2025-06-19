Верховный суд отказался списывать долги по кредитам, потраченным на роскошь

Вести роскошный образ жизни на кредитные средства, а потом погасить их с помощью процедуры банкротства не получится. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обзор практики Верховного суда России.

Наращивание задолженности при тратах на элементы роскоши с намерением дальше воспользоваться механизмом потребительского банкротства в суде назвали основанием для отказа в освобождении от обязательств.

В качестве примера суд привел случай работника банка, который тратил заемные средства на покупку брендовой одежды, походы по дорогим ресторанам и премиальное такси. Когда пришел срок погашения кредитов, гражданин уволился и попросил признать его банкротом.

Ему отказали в списании долгов. На этот пример теперь смогут ориентироваться остальные российские суды.

Ранее стало известно, что задолженность по ипотеке могут исключить из оснований для возбуждения дел о банкротстве.