Верховный шаман России призвал в особенный день провести обряды с призывом к миру

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол призвал шаманов по всей стране в день осеннего равноденствия провести ритуалы, которые призывают к миру и дружбе народов, победе и возвращению домой бойцов спецоперации. Свое послание он оставил в официальной группе «Вконтакте» .

«Шаманы и языческих верований веды по своим местам силы проводите обряды. От духов местностей и от духов предков просите и призывайте счастье и здоровье и мирной жизни народам», — написал он.

Ранее нумеролог Серафима Бачинская призвала россиян в день осеннего равноденствия не спорить и не конфликтовать. По ее словам, это событие очень важно в нумерологии. Оно символизирует точку баланса между светом и тьмой. В этот день нужно сохранять душевную гармонию и постараться расслабиться.