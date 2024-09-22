Верховный шаман России призвал в особенный день провести обряды с призывом к миру

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол призвал шаманов по всей стране в день осеннего равноденствия провести ритуалы, которые призывают к миру и дружбе народов, победе и возвращению домой бойцов спецоперации. Свое послание он оставил в официальной группе «Вконтакте».
«Шаманы и языческих верований веды по своим местам силы проводите обряды. От духов местностей и от духов предков просите и призывайте счастье и здоровье и мирной жизни народам», — написал он.
Ранее нумеролог Серафима Бачинская призвала россиян в день осеннего равноденствия не спорить и не конфликтовать. По ее словам, это событие очень важно в нумерологии. Оно символизирует точку баланса между светом и тьмой. В этот день нужно сохранять душевную гармонию и постараться расслабиться.
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