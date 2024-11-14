Ventra: каждый десятый россиянин мечтает сменить сферу деятельности

Аналитики HR-холдинга Ventra провели опрос и выяснили, как россияне относятся к своей работе. Результаты исследования опубликовало РИА «Новости» .

Так, большинство респондентов (69,7%) заявили, что не смогли получить профессию, о которой мечтали в детстве. Таких результатов удалось добиться лишь примерно 30% граждан.

Более половины опрошенных (53,6%) хотя бы раз в жизни испытывали разочарование в своей специальности. Каждый десятый мечтает сменить сферу трудовой деятельности.

Также стало известно, что порядка 60% участников уверены в своей работе. Не ощущают стабильность в собственном будущем 20%, добавила «Свободная пресса».