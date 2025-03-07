Ventra: каждый четвертый сотрудник в возрасте от 30 лет гордится рабочими успехами

HR-холдинг Ventra и сервис психотерапии zigmund.online провели опрос среди работников старше 30 лет. Выяснилось, что лишь 27% гордятся своими профессиональными достижениями, тогда как 60% считают, что не добились значимых успехов. Несмотря на это, половина респондентов довольна занимаемой должностью, но недовольна оплатой труда, передают «Известия» .

При этом 50% признаются, что не реализовали свои карьерные мечты. Однако 24% сохраняют оптимизм и верят, что двигаются в верном направлении.

Кризис среднего возраста наиболее ощутим среди специалистов с опытом работы от шести до 10 лет (25%) и от 10 до 15 лет (42%). Преодолевают трудности чаще всего через смену сферы деятельности (51%), отдых и путешествия (35%), хобби (32%) и поддержку близких (21,6%).