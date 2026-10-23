Вендинговые автоматы в России начали переходить на аренду вещей и услуги

Вендинговый бизнес в России активно выходит за рамки торговли едой и напитками, осваивая сферу услуг и краткосрочную аренду техники и инструментов. Об этом сообщил «Деловой Петербург» .

По данным сервиса «ЮKassa», в первом полугодии 2026 года оборот аренды оборудования, мебели и инструментов по стране вырос на 44% в годовом выражении. Через терминалы самообслуживания гражданам предлагают сдавать одежду в химчистку, а также брать напрокат перфораторы, шуруповерты и бытовую технику.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов пояснил, что формат привлекает бизнес низким порогом входа и возможностью работать круглосуточно без продавцов в условиях дефицита кадров.