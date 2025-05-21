Велопрогулку проведут в Екатеринбурге 31 мая

Майская велопрогулка, запланированная на 31 мая в Екатеринбурге, приглашает горожан отправиться в путешествие на велосипеде по разным маршрутам, предлагающим разнообразие ландшафта и дорожных покрытий. Каждый участник сможет подобрать подходящий путь в зависимости от своего уровня подготовки и предпочтений, написал URA.RU .

Начинающие велосипедисты и семьи с детьми отправятся по простому маршруту длиной 16 километров, проходящему по комфортным дорожкам и открывающему красивые городские пейзажи. Опытные спортсмены смогут преодолеть трассу длиной 80 километров, включающую сложные участки, проверяющие выносливость и мастерство, сообщил RT.

Для удобства участников на пути следования организованы специальные остановки, где можно подкрепиться, отдохнуть и обменяться впечатлениями. Чтобы подтвердить прохождение дистанции, предусмотрена система регистрации на контрольных пунктах, по итогам которой выдаются памятные сувениры.

Главным условием комфортной поездки организаторы назвали подбор удобной спортивной одежды и соответствующей обуви. Велопрогулка призвана объединить любителей велоспорта и здорового образа жизни, подарив радость движения и знакомства с красотой родного города.