«ВелобайкФест» состоится 26 июля на Северном речном вокзале Москвы

Фестиваль велопроката «ВелобайкФест» пройдет в субботу, 26 июля, с 12:00 до 16:00 в Москве. Площадкой мероприятия станет Северный речной вокзал. Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Его цель — показать, насколько интересным, безопасным и комфортным может быть современный прокат», — цитирует чиновника сайт RT.

Согласно программе, посетители смогут увидеть электроскутеры, механические и детские велосипеды, а также получат советы по выбору подходящего транспорта. Кроме того, для гостей организуют «Школу безопасности», в которой напомнят правила дорожного движения и и научат навыкам безопасного передвижения по городу.