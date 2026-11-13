Великий Новгород вышел в финал конкурса «Молодежная столица России — 2027». Об этом сообщил глава региона Александр Дронов в своем Telegram-канале, пишет Neva.Today .

На первом этапе заявки прислали 21 город, но после отбора в финал вышли только пять претендентов: Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик и Якутск. Полуфиналисты готовили «Заявочные книги» о молодежи и их самореализации в городских проектах.

Окончательный победитель определится по результатам народного голосования, которое пройдет с 1 по 18 декабря на портале «Госуслуги». Церемония награждения и объявление победителя состоятся 19 декабря в Москве на премии «Время молодых».