Великий Новгород стал местом проведения финала Чемпионата высоких технологий (ЧВТ). В соревнованиях примут участие представители из 87 регионов России и 19 зарубежных стран, написали «Государственные новости» .

Глава Новгородской области Александр Дронов лично контролировал подготовку города к этому масштабному событию.

Конкурсанты продемонстрируют свои навыки в 15 инновационных направлениях. Торжественное открытие состоялось 17 сентября, а уже 18 числа участники приступят к соревновательной программе.

Особое внимание уделили зоне около Новгородского драматического театра, реконструкция которого близится к завершению. Строительные леса демонтировали, а Дронов поручил устранить все недоработки к моменту церемонии.

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети». Мероприятие направлено на развитие технологических компетенций молодых специалистов и укрепление международного сотрудничества в сфере инноваций.