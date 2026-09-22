Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Корнейчук оценил спрос на кнопочные телефоны в России

За последние три месяца интерес к кнопочным мобильным телефонам вырос на 60%. Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук отметил, что спрос на кнопочные телефоны действительно есть, но он сильно разнится от ретейлера к ретейлеру. Об этом пишет ИА НСН .

Некоторые приобретают кнопочные телефоны детям для связи, намеренно ограничивая доступ к функциям смартфона. Однако в городской среде люди чаще выбирают умные устройства из-за их удобства и возможностей, например, для видеозвонков.

Корнейчук подчеркнул, что даже самые консервативные пользователи постепенно переходят на смартфоны, так как современный мир требует использования мессенджеров и различных приложений. Тем не менее среди потребителей остаются те, кто предпочитает кнопочные аппараты, но это уже нельзя назвать массовым явлением.