Ведущий программы «Чудо техники» Малоземов посоветовал убирать накипь лимонной кислотой

Ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов рассказал в интервью радио Sputnik , как справиться с накипью в бытовых приборах — чайниках, утюгах, отпаривателях.

Он объяснил, что хотя накипь не опасна для человека, она сильно вредит технике: «Приборам это реально может быть опасно, потому что накипь как шубой покрывает нагревательный элемент и мешает ему нормально работать».

Самый простой способ удалить накипь — воспользоваться лимонной кислотой: «Дело в том, что под действием кислоты соли жесткости переходят в растворимый вид. Это самая простая химическая реакция, и лимонная кислота хороша тем, что она дешевая, хранится всегда под рукой...».

По словам эксперта, нет смысла использовать другие средства: «Современные средства главным компонентом имеют чаще всего ту же самую лимонную кислоту или какую-то другую органическую кислоту. Никакого особенного преимущества это не дает».