Ведущий программы «Чудо техники» Малоземов напомнил о риске образования плесени в кондиционере

В интервью радиостанции Sputnik автор и ведущий программы «Чудо техники» на канале НТВ Сергей Малоземов рассказал, как правильно ухаживать за кондиционером.

Он подчеркнул, что перед началом эксплуатации устройство обязательно нужно почистить. За зимний период там скапливается много пыли, бактерий и плесени.

«Это может быть чревато достаточно серьезными проблемами со здоровьем, потому что самое опасное, что может дать нам кондиционер, это — болезнь легионеров. Бактерии легионеллы размножаются в фильтрах кондиционера», — объяснил эксперт.

По его словам, сплит-систему можно почистить самостоятельно, однако специалист все же будет предпочтительнее.