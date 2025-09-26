Ведущий «Первого канала» Кузичев рассказал, что надеялся на выздоровление Кеосаяна

Ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Анатолий Кузичев поделился своими воспоминаниями о коллеге Тигране Кеосаяне. По его словам, несмотря на длительное пребывание Тиграна в коме, оставалась надежда на его выздоровление. Об этом сообщило радио Sputnik .

«Эта новость (о смерти — ред.) оглушила. Тигран прекрасный человек. Он очень много рассказывал про кино, и Господь…так сказать, удача мне улыбнулась. Я записал с ним несколько интервью. Про девяностые, про кино…как он увлеченно про это рассказывал. Я знаю Тиграна не только лично, как приятеля, товарища, друга, но и как профессионала. Потрясающе талантливый, потрясающе веселый, просто очень хороший человек. Ужасно будет мне его не хватать», — рассказал Кузичев.

О смерти известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.