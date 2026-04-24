Ведущий «Открытого эфира» Матвеев назвал Пиманов одним из самых эмпатичных руководителей

Ведущий программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» Николай Матвеев рассказал о начале восьмилетней истории телепередачи, которая чуть было не закончилась, не успев начаться.

Матвеев, являющийся также автором и редактором передачи, поделился, что на начальном этапе команда испытывала сложности с наполнением программы: подбор сюжетов, гостей, разработка драматургии и поиск правильной интонации занимали много времени и сил.

«Мы сняли много пилотов, было очень тяжело... Первый пилот не пошел, второй пилот принесли — он тоже не пошел, третий не пошел, четвертый... Естественно, все уже отчаялись», — вспоминает Матвеев.

Он рассказал, что пятый пилот был показан руководству скорее для оценки, чем как готовый продукт. Однако Алексей Викторович Пиманов, посмотрев материал, повернулся к генеральному продюсеру телеканала Борису Георгиевичу Яновскому и сказал: «Ну что, в эфир?» Так, неожиданно для всех, пилот вышел в эфир.

Матвеев подчеркнул, что Пиманов был одним из самых эмпатичных руководителей и всегда уважал мнение подчиненных.