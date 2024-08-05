Ведущий Малоземов посоветовал чередовать кондиционирование воздуха и проветривание

Сплит-системы лишь охлаждают воздух, но не обновляют его. По этой причине в жаркую погоду кондиционирование воздуха лучше всего чередовать с проветриванием, рассказал ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, кондиционеры устроены по принципу рециркуляции. Они поставляют холод в комнату, но воздух при этом остается один и тот же. Для поступления свежего воздуха достаточно открыть окно на 10 минут, и на это время выключить кондиционер.

Работникам в офисе стоит проветривать помещение каждые два-три часа, отметил Малоземов.