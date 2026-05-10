Ведущая «Звезды» Лосик рассказала, что ее бабушка встретила настоящую любовь на фронте

В годы Великой Отечественной войны любовь помогала людям бороться и выживать. Чувства зарождались даже на фронте, среди огня и смерти, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Ведущая «Звезды» Ирина Лосик рассказала, что ее бабушка пережила блокаду Ленинграда и поехала на фронт к брату. Там она встретила будущего мужа — маршала бронетанковых войск Олега Лосика. Они прожили долгую и счастливую жизнь.

«Бабушка восхищалась, уважала, безусловно, дедушку. Многие, кто с ним работал, кто его хорошо знал, всегда говорили, что это один из самых интеллигентных военачальников нашей армии», — вспомнила Лосик.

В каждой семье есть уникальные истории любви, которая зародилась в годы Великой Отечественной. Они напоминают о том, что даже в самые тяжелые времена люди способны на глубокие чувства и подвиги.