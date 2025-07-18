Ведущая мероприятий Можайцева предложила привлекать друзей к организации свадьбы

Организация красивой свадьбы не всегда требует больших финансовых вложений. Ведущая мероприятий Ольга Можайцева поделилась с KP.RU советами по проведению торжества без переплат.

Она посоветовала приступить к подготовке заранее и самостоятельно заниматься поиском площадки, ведущего, диджея и артистов.

По словам эксперта, чем раньше начать поиск, тем больше шансов найти выгодные предложения. Это особенно актуально в сезон свадеб, когда спрос на популярные места резко возрастает.

Можайцева также рекомендовала привлекать друзей к организации мероприятия. Приятель может стать веселым ведущим, а знакомый диджей — предоставить услуги по звуковому сопровождению в качестве подарка.