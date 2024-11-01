Ведущая Юлия Витязева опровергла слухи об увольнении с «Соловьев Live»

Информация об увольнении телеведущей Юлии Витязевой с канала «Соловьев Live» не соответствует действительности, заявила сама журналист в беседе с News.ru.
Витязева заявила, что ей ничего не известно об увольнении. Она посоветовала обратиться за разъяснениями к блогеру Юрию Подоляке, который первый сообщил о якобы сокращении телеведущей после ее слов о ситуации на территории Курской области.
Собеседница подчеркнула, что не делала заявлений, противоречащих официальным данным. Она отметила, что ее высказывания вывернули наизнанку.
«Касту» призвали проверить на экстремизм
Бесплатные кинопоказы и экскурсии пройдут на «Ночи искусств» в Раменском
Выставка об истории шелкового комбината открылась в Наро-Фоминске
Рокеры и безбожники. В РПЦ объяснили, у кого рождаются квадроберы
Расположение Нацполиции уничтожили в Харькове ракетным ударом
Больница в Ленинском округе приняла свыше 800 тысяч пациентов в 2024 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте