Ведущая Юлия Витязева опровергла слухи об увольнении с «Соловьев Live»

Информация об увольнении телеведущей Юлии Витязевой с канала «Соловьев Live» не соответствует действительности, заявила сама журналист в беседе с News.ru .

Витязева заявила, что ей ничего не известно об увольнении. Она посоветовала обратиться за разъяснениями к блогеру Юрию Подоляке, который первый сообщил о якобы сокращении телеведущей после ее слов о ситуации на территории Курской области.

Собеседница подчеркнула, что не делала заявлений, противоречащих официальным данным. Она отметила, что ее высказывания вывернули наизнанку.