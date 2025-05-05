«Вечерняя Москва»: жители столицы стали чаще выбирать необычные товары для создания имиджа

Столица переживает бум уникальных предметов: металлические визитки, кольца с отпечатками питомцев, авторские печати и брендированные издания стали востребованными товарами. Об этом передала «Вечерняя Москва».
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Люди готовы платить большие суммы за редкие изделия, соответствующие стилю и потребностям владельца. Услуги персонализации пользуются спросом и среди бизнесменов, желающих выделить свою подпись или имидж.
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