«Вечерняя Москва» выпустила книгу в память об Александре Куприянове

«Вечерняя Москва» презентовала книгу-альбом «Наш Купер», посвященную 75-летию со дня рождения Александра Куприянова, главного редактора газеты, журналиста и медиаменеджера. Презентация прошла 31 июля в Московском Доме книги на Новом Арбате.

Книга содержит множество фотографий и воспоминаний о журналисте, его коллегах, друзьях и близких по духу писателях. В издании также представлены отрывки из прозы Куприянова.

Генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ Георгий Рудницкий подчеркнул важность наследия Куприянова. Он отметил, что свет, оставшийся от общения с Александром Ивановичем, еще долго будет освещать путь всем, кто его знал. Рудницкий выразил благодарность авторскому коллективу и всем, кто принял участие в создании издания.

Главный редактор газеты Александр Шарнауд рассказал, что авторы книги стремились представить читателям Александра Куприянова глазами его родных, друзей и коллег. Он подчеркнул, что Куприянов был гениальным управленцем и помог многим людям в разных жизненных ситуациях.

Александр Куприянов скончался 2 октября. Он руководил «Вечерней Москвой» с 2011 года и был лауреатом многих премий, включая «Золотое перо России» и «Медиаменеджер России».