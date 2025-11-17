«Вечерняя Москва» рассказала об интересе россиян к зарубежным товарам и культуре

За последний год в России на 23% увеличилось число поклонников турецких сериалов, а продажи турецких сладостей выросли на 21%. «Вечерняя Москва» выяснила причины такого интереса россиян к зарубежным товарам и культуре.

Интерес к турецким сериалам и продуктам из Турции связан между собой, как заметили российский онлайн-кинотеатр и сеть продуктовых магазинов.

«Турецкие сериалы становятся все популярнее у себя на родине: в них вкладывают все больше денег, а значит, они становятся более интересными», — считает член совета директоров Гильдии маркетологов РФ Анастасия Птуха.

Она отмечает высокое качество сюжета, постановки и костюмов в турецких сериалах, что привлекает российских зрителей. Благодаря этому растет интерес к культуре стран производства и, соответственно, к их еде и сладостям.

Помимо турецких сериалов и сладостей, в России также вырос интерес к японской мультипликации и корейским дорамам. Это привело к популярности японских перекусов онигири и корейских средств по уходу за кожей.