«Вечерняя Москва» представила два специальных выпуска на стенде правительства Москвы на ПМЭФ-2026

Первый выпуск под названием «Город детства» посвящен социальным программам Москвы, направленным на развитие детей. В нем рассказывается о мерах поддержки в сферах общего и дополнительного образования, здравоохранения, спорта и социальной помощи детям, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Второй выпуск — глянцевый «Москва строится» — посвящен 70-летию Дня строителя. В нем представлена информация о градостроительной политике Москвы, актуальная статистика и знаковые проекты в различных сферах. Среди них — развитие транспортной инфраструктуры и создание роботизированного завода по выпуску крупногабаритных модулей для строительства зданий.

Стенд Москвы на Петербургском форуме представляет собой интерактивное пространство, где представлены достижения столицы и планы на будущее. Участники форума смогут увидеть технологии, которые уже сегодня меняют жизнь москвичей и открывают новые перспективы для бизнеса.