«Вечерняя Москва» поговорила с крымским поэтом Ольгой Старушко в День поэзии

21 марта во всем мире отметили День поэзии — праздник, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году для поддержки языкового разнообразия и поэтического самовыражения. В этот день «Вечерняя Москва» встретилась с Ольгой Старушко (Даниловой) — поэтом, чьи стихи наполнены не только лирикой, но и глубокой болью, состраданием и острым осознанием происходящего.

Разговор с Ольгой получился живым и искренним. Журналисты спрашивали не о технических аспектах стихосложения, а о современности, ее родном Севастополе — символе стойкости и верности, и, конечно, о надежде, без которой невозможно творить.

Ольга — человек с удивительным чувством юмора и ясной гражданской позицией. На вопрос «чей Крым?» она отвечает с улыбкой: «Мой!» — и в этом ответе отражена вся ее любовь к родной земле. Как крымчанка, она была свидетелем исторических событий, и ее творчество — это честный и эмоциональный отклик на то, что происходит сегодня, пишет издание.